I lavori per la sala della musica di La Maddalena.

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la sala della musica di La Maddalena. L’intervento sarà completato entro la fine dell’anno, come voluto dalla nuova amministrazione comunale.

“Un traguardo raggiunto dalle politiche giovanili – ha detto l’assessora della pubblica istruzione Stefania Terrazzoni -. Sarà un bellissimo luogo di incontro dove poter coltivare una passione come la musica. Una richiesta che tanti giovani, e non solo, fanno da anni. Un sogno che si realizza, una promessa mantenuta”. I lavori in corso si stanno interessando della manutenzione dell’immobile per un importo di 170mila euro, programmato reperendo le somme attraverso la ripartizione degli oneri di servitù militari.

