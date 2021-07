La presentazione del nuovo Community Hub di Olbia.

Domani, martedì 27 luglio, alle ore 19, presso il sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Ponziano Papa a Olbia, il sindaco Settimo Nizzi presenterà ai cittadini il Community Hub, il nuovo spazio sociale della città che sarà presto inaugurato all’interno dell’ex edificio San Ponziano nel quartiere di Poltu Quadu, in via Monza 8.

L’iniziativa si terrà in presenza, nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid ed è aperta a tutti i cittadini. Sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dedicata all’ITI Olbia e su quella del sindaco Settimo Nizzi.

“Il progetto è parte integrante della più ampia strategia di rigenerazione urbana, economica e sociale destinata ai quartieri Sacra Famiglia e Poltu Quadu, ovvero l’Iti Olbia – Città solidale, sostenibile e sicura, finalizzata a sostenere l’integrazione sociale, l’inclusione lavorativa e la più ampia partecipazione della comunità in un’ottica di sviluppo e crescita dell’intera città. Siamo felici di presentarlo in modo diretto ai nostri concittadini, in un incontro al quale sono tutti invitati“, commenta il primo cittadino.

Il Community Hub è uno spazio di aggregazione, promotore di progetti di inclusione sociale, di occupazione e di implementazione di strategie di autoefficacia che vanno oltre la gestione dei bisogni primari, un servizio capace di veicolare anche strumenti alternativi di integrazione sociale e territoriale.

Numerosi i servizi che il nascente Community Hub mette a disposizione di cittadini e imprese come spazi per start up e laboratori e attività di coworking. E ancora, banca dei bisogni e delle opportunità, che comprende al suo interno le attività di promozione e diffusione delle informazioni legate al Community Hub, di engagement, di portineria sociale; servizio di piedibus rivolto agli studenti della scuola primaria, presidio di vigilanza nei pressi dei edifici scolastici e in altri punti sensibili del territorio, ristocaffè e web radio.

