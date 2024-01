Al via l’open day del liceo Garibaldi di La Maddalena

Il liceo di La Maddalena apre agli studenti.

Si svolgerà venerdì 19 gennaio il secondo Open Day del Liceo Garibaldi di La Maddalena, con l’apertura straordinaria al pubblico dei plessi di Via Trinita e di Via Regina Margherita dalle ore 15 alle ore 18. Durante la giornata gli studenti del triennio, assieme ai loro insegnanti, saranno impegnati a illustrare ai visitatori le attività di formazione dei rispettivi indirizzi di studio.

Il Liceo Linguistico metterà in mostra la pratica di quei mestieri e di quelle professioni (guida turistica, hostess di volo, etc.) che richiedono una solida conoscenza delle lingue straniere; a questa simulazione seguirà poi un piccolo incontro sull’orientamento in uscita per coloro che intendano proseguire gli studi dopo il diploma.

Il Liceo Scientifico allestirà un laboratorio di informatica con giochi e applicazioni, e proporrà alcuni

esperimenti all’interno del laboratorio di fisica. Il Liceo delle Scienze Umana organizzerà delle attività di laboratorio di psicologia, con la somministrazione di test psicoanalitici, di antropologia con lo studio sui significati del nome e del compleanno, e di pedagogia con lo studio dei messaggi educativi contenuti all’interno delle fiabe. Il plesso delle Scienze Umane, come già nella precedente edizione, terrà aperto anche un piccolo spazio ricreativo (open bar) con stuzzichini e bevande. Invitando studenti e famiglie a visitare il Liceo Garibaldi per conoscerne l’offerta didattica, si rammenta che le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/25 saranno aperte dal 18 gennaio al 10 febbraio prossimo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui