Riprendono i lavori a Olbia.

Riprendono i lavori per realizzare la viabilità alternativa di via Veronese a Olbia. Il progetto, che fa parte delle opere del Comune per la mitigazione del rischio idraulico del territorio comunale di Olbia, ha lo scopo di eliminare i ponti-tappo che ostruiscono i fiumi in città. L’opera cambierà il volto di via Veronese, che sarà rivoluzionata anche con la nascita di marciapiedi, piste ciclabili e di una scuola, che porterà anche molto verde pubblico nel quartiere.

Così è stata firmata l’ordinanza che permetterà la realizzazione della viabilità alternativa a Olbia. Tale provvedimento sarà in vigore dal 18 gennaio al 30 maggio 2024, dove cambierà la viabilità per tutta la durata dei lavori, con l’esposizione dei relativi segnali stradali conformi alle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Nuova viabilità provvisoria a Olbia.

Cambierà la viabilità tra via Veronese, tratto stradale compreso tra l’intersezione con via Ghiberti ed il civico n. 22. Sarà sospesa la circolazione stradale alle auto, eccetto ai residenti e veicoli di soccorso e polizia, pena la rimozione coattiva dei veicoli. I pedoni dovranno passare al lato opposto del cantiere, come indica la segnaletica.

L’ordinanza cambierà la viabilità tra via Veronese, dal tratto stradale compreso tra il civico 22 e l’intersezione con via L. Da Vinci, istituendo un doppio senso di circolazione per i residenti di via veronese, nel tratto stradale compreso tra via Ghiberti e via Leonardo Da Vinci. Ci saranno, inoltre, nuovi divieti di sosta e fermata e segnaletica per pedoni e auto non autorizzate.

Anche via Fidia, tratto compreso tra l’intersezione con via Botticelli e via Veronese, avrà una viabilità provvisoria, con la sospensione della circolazione stradale a mezzi non autorizzati e istituzione del doppio senso solo per i residenti di via Fidia, nel tratto compreso tra via Ghiberti e Leonardo Da Vinci. Inoltre, in via Botticelli, tratto stradale compreso tra l’intersezione con via L. Da Vinci e l’intersezione con via Fidia, sarà istituita un’inversione del senso unico, da via Fidia a Da Vinci; mentre in via Botticelli, tratto stradale compreso tra l’intersezione con via Fidia e

l’intersezione con via Ghiberti, inversione del senso unico da via Ghiberti a Fidia.

Cambierà momentaneamente anche via Da Vinci, tra l’intersezione con via Veronese e l’intersezione con via Botticelli, dove ci sarà un’inversione del senso unico da via Botticelli a via Veronese, e un’altra inversione del senso unico tra l’intersezione con via Botticelli e Talete





Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui