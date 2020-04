I primi beni forniti dal Comune di La Maddalena.

Il Comune di La Maddalena mette in campo i primi concreti aiuti a favore delle famiglie più bisognose, utili per fronteggiare la crisi del coronavirus e i drastici danni collaterali che gravano sulle tasche e le economie domestiche dei cittadini, colpite dall’impossibilità di lavorare e di reperire direttamente le proprie fonti di sostentamento.

Sono partiti, infatti, questo primo pomeriggio, i primi carichi di generi alimentari e di prima necessità da consegnare a chi ne ha piu bisogno. A comunicarlo è direttamente il sindaco di La Maddalena Montella. “Partono le buste con i beni alimentari e di prima necessità. Dentro anche una mascherina per ogni componente della famiglia – spiega il primo cittadino isolano -. Ricordo a tutti che le mascherine non sono usa e getta. Mi raccomando vanno usate, igienizzate e riusate perché non se ne trovano. Ancora grazie al personale comunale ed ai volontari della protezione civile”, dice Montella.

(Visited 154 times, 156 visits today)