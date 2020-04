Ora si trova in isolamento.

Anche a San Teodoro è arrivata la conferma del primo caso di un cittadino positivo al coronavirus.

La persona è stata già presa in carico dal servizio sanitario e si trova ora in isolamento, non essendo stato necessario il ricovero. Sono stati individuati i primi contatti avuti dal soggetto e sono iniziate, a cura delle autorità sanitarie, le procedure cautelari per l’isolamento.

I familiari e tutte le persone che sono venute in contatto diretto con la persona infettata sono già stati messi in quarantena e la situazione è monitorata continuamente dai Servizi Sanitari, che ci tengono costantemente informati.



“La situazione è sotto controllo – commenta il sindaco Domenico Alberto Mannironi – non vi è nessun motivo per allarmarsi: il soggetto, infatti, sta bene ed è asintomatico”. Il sindaco ha infine rinnovato l’appello alla cittadinanza a rispettare le norme anti contagio, limitando le uscite solo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità indifferibili e esigenze sanitarie.



