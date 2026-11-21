L’allerta meteo in Gallura per vento e mareggiate.

La Sardegna si prepara a una nuova fase di maltempo, con venti particolarmente intensi e mareggiate lungo diversi tratti della costa. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida dalle 12 di domenica 22 novembre fino alle 18 di lunedì 23 novembre. Tra le aree maggiormente interessate figura anche la Gallura.

“A partire dalle ore centrali di domani, domenica 22, e sino al primo pomeriggio di lunedì 23 novembre, si prevedono venti forti da nord-ovest, fino a burrasca forte principalmente su tutti i settori costieri, in Gallura e lungo i crinali. È previsto un aumento del moto ondoso fino a molto agitato sui settori settentrionali e occidentali, con locali mareggiate specie in Gallura e sul tratto occidentale dalla Nurra al Campidano di Oristano, con altezze significative dell’onda fino a 4-5 metri e periodo fino a 9-10 secondi“, fanno sapere dalla Protezione Civile della Sardegna.

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