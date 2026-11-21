Due argenti e un bronzo per Calvisi, Curzu e Visciano. Due ori anche a Ruinas.

Tre medaglie ai Campionati italiani di judo Csen per la Kan Judo Olbia, protagonista al palasport PlayHall di Riccione con le atlete del Judo Team Angelo Calvisi. La società olbiese ha conquistato due argenti e un bronzo nella competizione nazionale che ha riunito circa 1.400 atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Il primo argento porta la firma di Alessia Calvisi, seconda classificata nella categoria 57 chilogrammi junior/senior cinture nere. Sul secondo gradino del podio è salita anche Anna Curzu, impegnata nei 70 chilogrammi cadette Under 18, mentre Rachele Visciano ha conquistato il bronzo nei 52 chilogrammi cadette Under 18.

Le tre atlete sono seguite dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan, affiancato dai tecnici Gavino Carta, 4° dan, e Mario Fusaro, 2° dan. Non ha invece potuto partecipare agli incontri Noemi Rosas, iscritta nei 48 chilogrammi Under 15, a causa di un infortunio riportato durante gli allenamenti precedenti alla gara.

Nello stesso fine settimana sono arrivati altri due successi per la società olbiese al Gran Premio regionale Under 12 di Ruinas, disputato nel Centro tecnico regionale Fijlkam. Emanuele Iorio ha conquistato l’oro nei 50 chilogrammi vincendo cinque incontri, mentre Nicolas Canu si è imposto nei 40 chilogrammi dopo quattro vittorie. Si è invece conclusa nelle fasi eliminatorie la partecipazione di Emanuele Bonelli e Giovanni Ruiu.

La Kan Judo Olbia prosegue gli allenamenti nella storica palestra di via Perù, in vista dei prossimi impegni agonistici e dei due trofei organizzati in città: il 23° Judo in Action, previsto il 29 novembre, e il 22° Baby Ippon, in programma il 13 dicembre.

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