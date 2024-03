Al via l’incontro sul nuovo Contratto Nazionale della Cooperazione Sociale

L’incontro alla Biblioteca “Satta” di Nuoro sul Contratto Nazionale della Cooperazione Sociale.

Lunedì 25 marzo 2024 alle ore 10.30, presso la Sala dell’Auditorium della Biblioteca “Satta” di Nuoro”, ci sarà un incontro territoriale sul nuovo Contratto Nazionale della Cooperazione Sociale. Come comunicato nei giorni scorsi, in data 5 marzo è stata ratificata tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori FP Cgil, FP Cisl, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Uiltucs e le associazioni della cooperazione sociale AGCI – Imprese sociali, Confcooperative-Federsolidarietà e Legacoopsociali, l’intesa per il rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025.

L’accordo rappresenta una tappa imprescindibile per la valorizzazione del lavoro svolto nell’ambito della

cooperazione sociale da migliaia di professionisti impegnati quotidianamente nei servizi del welfare del

nostro paese.

”Anche nella nostra regione e nel nostro territorio la cooperazione sociale costituisce un interlocutore

primario delle Pubbliche Amministrazioni – si legge nella nota – con le quali condivide finalità di interesse generale, nell’ambito della progettazione e della realizzazione di servizi sociosanitari, educativi e per l’inclusione lavorativa di persone svantaggiate nei quali investe professionalità e competenze organizzative”.

”Questo rinnovo contrattuale rappresenta una sfida non solo per le parti firmatarie del CCNL – prosegue la nota -ma chiama in causa direttamente le Istituzioni e la PA ai diversi livelli di competenza e responsabilità, affinché la ricerca della qualità dei servizi e delle prestazioni sia sempre più legata rigorosamente al riconoscimento della qualità e al valore del lavoro delle figure professionali e delle organizzazioni che quei servizi progettano e svolgono”.

”Al fine di dare una adeguata informazione sulle novità contrattuali che devono essere tempestivamente

recepite dalle stazioni appaltanti e dalle amministrazioni nell’ambito delle diverse procedure e forme di

affidamento dei servizi, promuoviamo un momento di incontro per lunedì 25 marzo 2024 alle ore 10.30

presso la Sala dell’Auditorium della Biblioteca “Satta” di Nuoro”.



