Il Natale a La Maddalena.

Anche La Maddalena si prepara agli eventi di Natale. Si annuncia anche quest’anno un ricco programma, tenendo conto però del caro energia.

Il programma, come annuncia l’amministrazione comunale, sarà unico in Sardegna e un’altra novità riguarda quella delle luminarie. La soluzione del Comune è quella di ispirarsi un po’ alla fiaba di Cenerentola. Oltre ad essere a led, dunque a bassissimo consumo, nelle vie centrali verranno spente dalla mezzanotte per far fronte all’esponenziale aumento dei costi energetici.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui