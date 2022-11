I concerti ancora a Olbia.

Il Red Valley Festival torna ancora a Olbia e la città si prepara ad un agosto in musica. L’evento si terrà dal 12 al 15 agosto all’Olbia Arena, inaugurata lo scorso anno e diventata la location di tutti i grandi concerti che la città ospiterà.

Sul sito, dal 4 novembre, alle 12, saranno già presenti gli abbonamenti in vendita. Lo scorso anno il Red Valley in città è stato un successone, portando più di 70mila persone ad assistere ai 4 giorni in musica con i grandi nomi della musica. Proprio per ospitare questo grande evento, il Comune di Olbia aveva inaugurato l’Olbia Arena in un’area dismessa nella zona industriale. Con la riconferma della manifestazione, anche il prossimo anno la città avrà l’occasione di fare il bis dei grandi numeri di arrivi.

