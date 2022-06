La polemica a La Maddalena.

“La decisione dell’ente parco di La Maddalena discrimina i non residenti”. Scoppia la polemica di Confindustria nautica sulle limitazioni relative alla concessione di autorizzazioni per il noleggio e locazione nautiche a chi non risiede nel comune.

Il 4 giugno scorso, il Consiglio direttivo aveva approvato una delibera che fissa al 75% la quota di autorizzazioni per il noleggio e locazione di imbarcazioni da rilasciare ai residenti, lasciando solo il restante 25% di permessi agli operatori che non risiedono a La Maddalena. Le nuove regole, che sono entrate in vigore, concedono 270 autorizzazioni agli operatori residenti e solo 90 per gli altri.

E’ proprio questa delibera a non essere piaciuta a Confindustria nautica, che ha manifestato l’intenzione di rivolgersi al Governo per revocare il provvedimento. Secondo l’associazione di categoria, si tratta di una decisione discriminatoria, che nulla a che fare con la tutela ambientale e cancella la libera concorrenza nel settore del diporto.