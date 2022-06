I funerali del giovane di Tempio.

I funerali di Mario Decandia, il giovane morto tragicamente nell’incidente avvenuto il 3 giugno scorso a Maiorca, si svolgeranno nella sua città natale, a Tempio, venerdì alle 17 nella cattedrale di San Pietro Apostolo.

Il giovane era stato investito dall’auto in corsa della polizia locale spagnola, mentre usciva dal ristorante dove lavorava. Il poliziotto alla guida ha perso il controllo dell’auto e ha travolto il 35enne e due amici che si trovavano con lui in quel momento.

I punti non chiari sull’incidente.

Sul tragico incidente ci sono ancora troppi punti oscuri, come quello di una bottiglia di vodka vista da un testimone inglese, che ha riferito di averla vista portare via dall’auto. Il teste si è poi rivolto alla Guardia Civil, la polizia militare spagnola, dopo essersi accorto che la polizia locale aveva omesso nel verbale la presenza della bottiglia di vodka dentro la vettura. In una successiva replica, la polizia locale ha detto che si trattava di un thermos. Alcune fonti giornalistiche spagnole scrivono che la centrale operativa non aveva chiesto all’agente alla guida di intervenire su alcuna emergenza.