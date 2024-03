Da Pasqua sconto sui traghetti per andare a La Maddalena

I traghetti di Pasqua a La Maddalena.

L’assessore al Turismo di La Maddalena, Gianvincenzo Belli, ha annunciato che prima di Pasqua sarà attivato uno sconto sul traghetto per i residenti nel resto della Sardegna, con novità per i proprietari di case. Questa iniziativa, che sarà in vigore fino al 31 maggio e poi riapplicata dal 1° ottobre fino alla fine dell’anno, prevede uno sconto del 40%. L’obiettivo è quello di incentivare il turismo durante i mesi meno affollati, promuovendo il turismo regionale e agevolando i proprietari di abitazioni.

Il Comune ha recentemente ricevuto una comunicazione ufficiale dalla Regione, che accredita un importo di 450mila euro per stipulare le convenzioni con le compagnie di navigazione. Per quanto riguarda lo sconto per i residenti in Sardegna, verrà applicato previa esibizione di un documento d’identità in biglietteria, mentre le modalità per i proprietari saranno comunicate a breve.

Belli ha evidenziato che l’anno precedente il finanziamento assegnato dalla Regione è stato interamente utilizzato e ha auspicato che un eventuale aumento del finanziamento consentirebbe di estendere il beneficio per un periodo più lungo, evitando situazioni come quella del 2023, in cui il finanziamento è terminato a fine novembre, lasciando scoperto il mese di dicembre.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui