Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandate il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Le aziende che stanno assumendo in Gallura sono tantissime. Non solo Olbia, ma anche piccole realtà stanno cercando personale per la stagione estiva o a tempo indeterminato. Ecco alcune offerte di lavoro nel territorio di Olbia e della Gallura.

Olbia.

“Per pescheria sita Porto Rotondo si ricercano 2 Addetti alla vendita per la stagione estiva. Le figure si occuperanno dell’allestimento banco pesce, corretta conservazione dei prodotti e vendita degli stessi.” L’azienda assume a tempo determinato. Per iscriversi clicca QUI.

”Per pizzeria da asporto sita a Olbia si ricerca 1 banconiere/a per la stagione estiva, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. La figura si occuperà di accogliere i clienti, prendere le ordinazioni, servire le pizze e prendere i pagamenti”. L’azienda assume a tempo determinato. Per iscriversi clicca QUI.

Arzachena.

“Famiglia ricerca una figura di Colf per Pulizia Casa e Giardino, preparazione dei pasti e cura degli animali domestici”. Per iscriversi clicca QUI.

Azienda cerca muratore. “Le professioni comprese in questa unità costruiscono strutture edili in muratura, interpretano e traducono operativamente i disegni e le indicazioni del progettista; scelgono e predispongono gli impasti e le malte adatte ai materiali utilizzati”. Per iscriversi clicca Qui.

San Teodoro.

“Per Albergo sito alle porte di San Teodoro si ricerca 1 Bagnino per la stagione. La figura si occuperà di tenere sotto controllo la piscina o la zona mare accertandosi della sicurezza di tutti i clienti; si occuperà della sistemazione e riordino di sdraio, ombrelloni e altri strumenti; svolgerà in generale un’attività di supporto verso la clientela”. Per iscriversi clicca QUI.

Calangianus.

“Azienda di artigianato tessile tipico sardo con sede a Calangianus, ricerca una figura di sarto di tappezzeria. Il profilo dovrà occuparsi del taglio e del disegno di tessuti sardi di tappezzeria, attraverso l’utilizzo di strumenti e macchinari del mestiere. Il contratto iniziale avrà durata di 5 mesi ma non si escludono successive estensioni”. Per iscriversi clicca QUI.

Tempio Pausania.

“Ristorante pizzeria sito nell’agro di Tempio cerca cameriere di sala. La figura dovrà occuparsi della gestione della sala, con attenzione al cliente, all’allestimento ed al riordino dei tavoli, al coordinamento delle altre figure presenti. Si richiede impegno per un solo turno, in corrispondenza del pasto serale”. Per iscriversi clicca Qui.

Monti.

“Per Vineria sita a Monti si ricerca Chef de Rang per la stagione estiva. La figura si occuperà di accoglienza clienti, presentazione dei vini e suggerimento di bevande alcoliche e non alcoliche, preparazione delle bevande (aprire le bottiglie di vino e versarlo nei bicchieri) e preparazione di semplici taglieri di accompagnamento alle bevande”. Per iscriversi clicca Qui.

