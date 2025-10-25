Passaporti alle Poste, a La Maddalena il record del Nord Sardegna

La Maddalena nettamente in testa per il numero di passaporti alle Poste nel Nord Sardegna

Ogni sei passaporti ottenuti attraverso le Poste nel Nord Sardegna uno arriva dall’ufficio nell’isola di La Maddalena. La Gallura guida la classifica con Trinità d’Agultu e Arzachena a chiudere il podio, ma il primato dell’arcipelago per ora è irraggiungibile.

La classifica

“Hanno superato quota 1.200 le richieste di passaporto già effettuate nei 92 uffici postali del Nord Sardegna abilitati, a partire dalla data di attivazione del servizio. Nella speciale classifica della città metropolitana di Sassari e della provincia Gallura Nord – Est Sardegna si collocano sul podio tre sedi galluresi. L’ufficio postale di piazza Umberto a La Maddalena, con oltre 200 richieste. Seguito dalla sede di Trinità D’Agultu, con 63 richieste, e l’ufficio postale di Arzachena con 43 pratiche di richiesta del passaporto istruite allo sportello. Anche nei paesi più piccoli il servizio viene utilizzato. Lo dimostrano i nove passaporti richiesti presso l’ufficio postale di Martis, una località che conta poco più di 500 abitanti”.

“Il successo del servizio passaporti, parte integrante del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, – spiega Marcello Lepuri, direttore della filiale provinciale per Sassari e Gallura di Poste Italiane – risiede sicuramente nella possibilità che viene offerta ai cittadini residenti o domiciliati nei comuni interessati di aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto presentando la documentazione direttamente in ufficio postale, senza doversi recare in questura e con l’opzione di ricevere il passaporto a domicilio. Penso, ad esempio, a chi risiede in territori distanti da Sassari come il Goceano, in paesi come Bono, Benetutti, Bultei e Anela, solo per citarne qualcuno. Per i residenti in queste località poter richiedere il passaporto in ufficio postale, sotto casa, rappresenta sicuramente un vantaggio importante, rispetto al passato: significa risparmiare tempo e risorse, evitando di doversi recare nel capoluogo, con un viaggio di oltre 2 ore di percorrenza tra andata e ritorno – conclude Lepuri.

