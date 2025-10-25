Defibrillatori a Cortina grazie al Rotary Coast Porto Rotondo

Donazione del Rotary Coast Porto Rotondo a Cortina per le Olimpiadi

Il Rotary Coast Porto Rotondo ha partecipato a un progetto per la donazione di due defibrillatori in occasione delle Olimpiadi di Cortina. Gli apparecchi salvavita sono già installati e riportano nelle targhe il nome dei Club Donatori: anche la Sardegna parteciperà alle Olimpiadi grazie al Rotary Club Coast Porto Rotondo.

Il progetto continua su altri rifugi che sono basi di partenza e passaggio delle gare che si svolgeranno durante i mondiali. I defibrillatori andranno oltre le Olimpiadi, resteranno a disposizione dei turisti d’inverno e d’estate. Il progetto di cardioprotezione non riguarda solo la montagna. Il Rotary Coast Porto Rotondo continuerà poi sulle spiagge della Gallura, arriveranno anche lì defibrillatori.

