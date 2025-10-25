La Gallura di ieri: Sordi con Erminia e Giacinto tra Palau e Arzachena

Costa Smeralda ieri e oggi: 55 anni dopo la satira di Sordi

Il viaggio in Gallura di Erminia e Giacinto compie 55 anni, Alberto Sordi portò la sua satira nel lusso tra Arzachena e Palau.

Sono passati cinquantacinque anni da quando la Costa Smeralda, simbolo di lusso e jet set internazionale, fece da sfondo all’amara satira di Alberto Sordi nell’episodio “La camera” del film a episodi “Le coppie” (1970). Girato tra Palau e Arzachena, l’episodio immortalò una Sardegna che, seppur già proiettata nel turismo d’élite, era ancora in una fase di rapida evoluzione.

Oggi, quelle località mantengono il loro glamour, ma il contesto sociale e turistico è profondamente mutato rispetto al 1970.

Quando in Gallura Sordi e Rossana di Lorenzo finirono in Caserma

L’episodio, diretto da Mario Monicelli (co-diretto con Sordi e Vittorio De Sica per le altre sezioni), vedeva Sordi e la bravissima Rossana di Lorenzo (attrice che fu sua moglie cinematografica anche in “Il comune senso del pudore” del 1976) nei panni di una coppia qualunque. Per celebrare i dieci anni di matrimonio, decidono di concedersi un lussuoso fine settimana in Costa Smeralda.

Qui la coppia, scambiata per dei nobili, viene inizialmente riverita negli alberghi più esclusivi. Ma l’illusione si infrange quando la verità sul loro status emerge, portandoli a essere scacciati seppur con modi estremamente gentili. La frustrazione del marito culmina in una rissa durante una cena, e la notte da sogno si trasforma in una notte in cella, trascorsa non in suite principesche ma nella caserma dei carabinieri sarda.

Il soggetto e la sceneggiatura, firmati da Alberto Sordi e Rodolfo Sonego, erano un affilato ritratto della nascente ossessione italiana per l’apparenza, il titolo e la ricchezza sfoggiata, in netto contrasto con la realtà piccolo-borghese. Le scenografie naturali di Palau e Arzachena fornivano il perfetto scenario di sogno irraggiungibile.

