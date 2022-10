I lavori per la pista ciclabile.

Collegherà il centro storico di La Maddalena a Caprera l’isola dell’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Il primo lotto prevede la realizzazione del tratto che parte all’altezza del circolo Ufficiali sino all’inizio del rettilineo dell’ex ospedale militare.

Il primo lotto sarà pronto entro la primavera. “Un segnale di grande positività quando tanti cittadini ti fermano in strada per chiederti che lavori state facendo – annuncia l’amministrazione -. Vuol dire che qualcosa si muove. Lo avevamo annunciato qualche mese fa, siamo passati ai fatti. Diamo il via alla realizzazione del primo tratto della pista ciclabile.

Un intervento a misura di ambiente non di uomo, i bellissimi alberi presenti nel tratto verranno fatti salvi. Solo uno, purtroppo, potrebbe essere a rischio per motivi di incolumità pubblica a causa della sua forte pendenza verso la strada. Stiamo lavorando per scongiurarlo, ma se non ci dovessimo riuscire, l’impegno categorico è di piantarne tre in altro sito”

