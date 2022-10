Cosa dice il meteo su questa nuova ondata di caldo in Gallura.

Chi ha fatto il cambio della stagione invernale dovrà riaprire il guardaroba estivo. In Sardegna e in Gallura tornerà l’estate, grazie al ritorno dell’anticiclone nordafricano porterà un sole e caldo, con anche punte di 30 gradi.

Dopo il clima quasi estivo nei primi di ottobre, intervallata da giorni di maltempo, avremo un’altra tregua dal sapore estivo che potrebbe durare fino ai primi di novembre. L’ottobrata-bis, comincerà già a cavallo del 15 e 16 ottobre. Il vero caldo però inizierà la prossima settimana, grazie ad un promontorio anticiclonico, che porterà venti molto caldi in risalita dalle terre sahariane. Questo porterà in Sardegna la colonnina del mercurio alla soglia dei 27/28 gradi, fino ai 30 dell’entroterra.

Non si sa quanto durerà questo caldo estivo, ma sicuramente vedrà tornare in spiaggia tantissimi bagnanti. A Olbia, dove sono in corso alcuni eventi, i visitatori approfitteranno a tornare al mare.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui