La manifestazione quest’anno non sarà organizzata per ragioni di sicurezza.

“Sulla sicurezza dei bambini non si scherza”. Così il vicesindaco di La Maddalena Massimiliano Guccini risponde alla polemica sollevata dal consigliere comunale Fabio Lai (ex vicesindaco) sulla mancata organizzazione della terza edizione delle Olimpiadi della Gioventù. “L’amministrazione voleva che i Giochi della gioventù avessero luogo anche quest’anno, ma solo ed esclusivamente sotto la gestione della scuola con il prezioso supporto delle associazioni”, precisa Guccini.

“Spostare centinaia di bambini per diverse volte al fine di partecipare alle prove e ai giochi non è cosa da poco, considerando che si tratta anche di piccolissimi atleti”, prosegue il vicesindaco. Problemi di sicurezza. “È una cosa estremamente seria e delicata – puntualizza Guccini -. La scuola è stata più volte sollecitata dall’amministrazione per gestire l’edizione di quest’anno ma, per motivi che non spetta a noi descrivere e commentare, non ha portato avanti il progetto”.

Ma c’è una una novità: “Possiamo dare notizia che l’evento per il prossimo anno è già in programmazione, perché si tratta di una bella manifestazione. Notiamo che non si perde occasione, anche quando si tratta di bambini, per fare polemica politica”. Il consigliere Lai aveva contestato all’amministrazione comunale di non aver provveduto all’organizzazione delle terza edizione dei Giochi della gioventù, con il rischio che la tradizione di questo appuntamento sportivo vada di nuovo persa, come accaduto in passato.

