La situazione coronavirus a La Maddalena.

Aumentano le persone positive al coronavirus a La Maddalena. Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal sindaco Fabio Lai i positivi nel comune sono 14, con un ricoverato. Inoltre le persone in attesa dell’esito del tampone sono 30.

“Purtroppo rispetto alle precedenti comunicazioni, si evidenzia un netto peggioramento – ha commentato il primo cittadino. Che non fosse un gioco lo sapevamo fin dall’inizio, ed è per questo che ogni volta che registriamo un miglioramento non dobbiamo mai abbassare la guardia. È sempre brutto dare notizie negative ma è mio dovere farlo, insieme all’invito di rispettare le regole che ormai tutti conosciamo a memoria”.

