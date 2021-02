Cane rimane intrappolato tra le sbarre di un cancello: soccorso dai Vigili del fuoco

L’animale non è rimasto ferito.

Intervento dei Vigili del fuoco ieri intorno alle 13 per soccorrere un cane rimasto intrappolato tra le sbarre di un cancello.

La squadra è intervenuta in Via Alisei presso Porto Frailis, nel comune di Tortolì. Il povero animale si trovava bloccato fra gli elementi metallici di un cancello.

I soccorritori, con l’ausilio di un divaricatore idraulico, hanno allargato le barre e sfilato il cane. L’animale non avendo riportato ferite è stato consegnato al servizio dedicato del Comune in quanto sul posto non è stato possibile rinvenire i proprietari. Presenti anche i vigili urbani del comune di Tortolí.

