Tiromancino a Porto Cervo, il concerto di Federico Zampaglione chiude agosto

Tiromancino a Porto Cervo domani alle 22.

I Tiromancino arrivano a Porto Cervo per l’ultimo grande concerto di agosto. La formazione guidata da Federico Zampaglione salirà sul palco domani, lunedì 31 agosto, alle 22, nella piazza Principe Karim Aga Khan IV. L’appuntamento è promosso dal Consorzio Costa Smeralda e chiude il calendario dei grandi concerti organizzati nel corso del mese.

Il Tiromancino Trio porterà nel cuore di Porto Cervo il repertorio costruito attorno alla scrittura e alla voce di Zampaglione, protagonista da anni della scena pop e cantautorale italiana. Il concerto arriva al termine di una programmazione estiva che in Costa Smeralda ha visto alternarsi sul palco artisti come Ivana Spagna, Francesco Demuro, Nina Zilli, Rocco Hunt e Fred De Palma.

L’ultimo concerto di agosto a Porto Cervo.

L’appuntamento con i Tiromancino a Porto Cervo è indicato anche nel calendario ufficiale degli eventi del Consorzio, che fissa l’inizio alle 22 e la conclusione prevista intorno alle 23:30. La piazza centrale del borgo torna così a trasformarsi in uno spazio dedicato alla musica dal vivo nell’ultima sera di agosto.

La sede del concerto porta dal luglio scorso il nome del principe Karim Aga Khan IV, fondatore della Costa Smeralda. L’intitolazione della storica piazzetta era avvenuta alla presenza delle autorità regionali e locali e del principe Rahim Aga Khan V.

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Il concerto dei Tiromancino accompagnerà quindi Porto Cervo verso settembre, quando il cartellone culturale proseguirà già dal giorno successivo con un incontro dedicato a Grazia Deledda e, dal 5 settembre, con il Classical Music Festival Costa Smeralda.

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