Grazia Deledda, a Porto Cervo incontro per i cento anni dal Nobel

Grazia Deledda a Porto Cervo con Vanna Fois e Franca Carboni.
Grazia Deledda torna protagonista a Porto Cervo nel centenario del Nobel per la Letteratura. Martedì 1° settembre, dalle 19:30, la Sottopiazza Spiaggietta ospiterà un incontro dedicato alla scrittrice sarda con Vanna Fois e Franca Carboni. L’appuntamento fa parte del calendario culturale promosso dal Consorzio Costa Smeralda.
L’incontro intende celebrare l’opera e l’eredità culturale della scrittrice nata a Nuoro nel 1871. Il Premio Nobel per la Letteratura 1926 venne attribuito a Grazia Deledda per una produzione capace di rappresentare la vita della sua isola e, allo stesso tempo, affrontare temi umani universali. La scrittrice ricevette materialmente il riconoscimento l’anno successivo, nel 1927.
Il centenario del Nobel di Grazia Deledda a Porto Cervo.
Il 2026 rappresenta quindi un anno particolarmente significativo per la memoria della Deledda, la prima donna italiana a ricevere il Nobel per la Letteratura. Come noto, la Sardegna occupa una posizione centrale nella sua opera, dalle ambientazioni ai personaggi fino ai conflitti morali e sociali raccontati nei romanzi e nei racconti.
Il confronto di Porto Cervo è inserito dal Consorzio tra gli appuntamenti di apertura di settembre. Nel programma ufficiale figura immediatamente dopo il concerto dei Tiromancino del 31 agosto e prima dell’avvio del Classical Music Festival Costa Smeralda, previsto dal 5 settembre.