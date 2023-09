Bimbi a scuola di primo soccorso, a La Maddalena i disegni esposti

I corsi di primo soccorso pediatrico a La Maddalena.

Hanno partecipato qualche mese fa, con entusiasmo, ai corsi di primo soccorso promossi dal personale sanitario dell’ospedale di La Maddalena, finalizzati a responsabilizzare i giovani, sensibilizzarli e informarli. Circa 150 studenti delle classi primarie e secondarie, armati di pastelli e pennarelli, hanno poi raccontato a colori la personale visione del mondo dell’emergenza-urgenza: un lavoro che potrà essere ammirato da tutti, perché i loro disegni saranno esposti dal 4 all’8 settembre nell’Atrio Comunale di La Maddalena.

Il 5 settembre, alle ore 10.00, la Sala Consiglio sarà teatro del convegno “Le manovre di disostruzione delle vie aeree”, che tratterà uno dei temi più sentiti dalle famiglie con bimbi in età pediatrica. Patrocina l’iniziativa il Comune di La Maddalena.

L’evento chiude l’edizione di quest’anno dedicata al progetto “First Aid Kids”, ma apre un nuovo capitolo legato al rapporto che ospedale e strutture sanitarie stanno instaurando con l’utenza. Una strada che la Asl Gallura intende intraprendere con forza. Dalla divulgazione della cultura del primo soccorso pediatrico può nascere una nuova fase per la tutela della salute e per la promozione della sicurezza dei bambini, che coinvolge famiglie, istituzioni, associazioni e tutti coloro che hanno a cuore la vita dei più piccoli. Di questo si discuterà nel corso del convegno, organizzato sotto la Presidenza di Luca Pilo, direttore del Presidio Ospedaliero Paolo Merlo, e della Segreteria scientifica composta dai dottori Daniele Crosa, Pietro Fortuna, Vanina Rognoni e Laura Columbano.

Ad aprire la mattinata, alle 10.00, i saluti del sindaco Fabio Lai. I lavori saranno introdotti da Luca Pilo che passerà poi la parola alla professoressa Alessandra Deleuchi, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di La Maddalena, la quale interverrà sul tema “Il Pronto Soccorso a scuola”. Subito dopo il Direttore Generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, illustrerà la Sanità d’iniziativa, il modello di assistenza volto a intercettare i bisogni dei pazienti sperimentato con ottimi risultati a La Maddalena e che dovrà essere esteso a tutta la Gallura. La Direttrice dell’Areus, Cinzia Bettelini, spiegherà quale è la mission dell’Areus, mentre la Prefetta di Sassari, Paola Dessì, parlerà del ruolo della Prefettura nelle emergenze. Il dottor Luca Pilo presenterà la relazione sulle conoscenze di base del primo soccorso e in chiusura il dottor Daniele Crosa terrà una relazione dal titolo “Chi salva la vita di un bambino salva una società intera”.

