Torna il pediatra a La Maddalena.

Torna il pediatra al Paolo Merlo di La Maddalena. E’ il dottor Daniele Crosa a ricoprire il servizio ospedaliero e visitare i piccoli pazienti. Il nuovo medico è, inoltre, specializzato in celiachia e gastroenterologia pediatrica.

Il pediatra sarà presente in struttura per tre volte a settimana, più le reperibilità. “Un altro piccolo passo – dichiara il sindaco Fabio Lai sui social -. Anni di lotte da parte delle mamme, delle associazioni locali, della politica hanno finalmente trovato importanti interlocutori capaci di ascoltare e di ragionare pensando ai pazienti e non solo ai calcoli ragionieristici”.