Alla Protezione civile di la Maddalena arriva un nuovo pick-up

Un nuovo mezzo operativo entra a far parte della flotta a disposizione della Protezione Civile di La Maddalena. Per potenziare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Alla presenza del vicesindaco Federica Porcu, l’amministrazione comunale ha ufficialmente consegnato ai volontari del gruppo locale un pick-up appositamente attrezzato per gli interventi antincendio. Uno strumento ritenuto strategico per rafforzare la capacità di risposta e la sicurezza dell’intero territorio dell’arcipelago.

I fondi per il nuovo mezzo

L’acquisto del veicolo rappresenta un risultato concreto reso possibile dall’accesso ai finanziamenti statali destinati ai Comuni delle isole minori marine. È una misura attraverso che ha permesso all’ente maddalenino di ottenere oltre 360mila euro. Un traguardo che conferma l’attenzione verso le specificità geografiche e logistiche delle realtà insulari, spesso esposte a maggiori criticità durante la stagione estiva e nei periodi di elevato rischio idrogeologico o ambientale.

Dall’amministrazione comunale è giunto un ringraziamento particolare all’Ancim (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori). Ringraziata per il costante lavoro di supporto istituzionale e per la sensibilità dimostrata verso le esigenze dei territori isolani. Oltre che agli uffici comunali che hanno curato l’iter amministrativo e l’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’ottenimento dei fondi. L’operazione si inserisce in un più ampio programma di investimenti mirati alla prevenzione, alla sicurezza urbana e alla tutela del patrimonio naturalistico. Un riconoscimento speciale è stato infine rivolto ai volontari della Protezione Civile di La Maddalena. Tutti i giorni mettono a disposizione tempo, competenze e dedizione per la salvaguardia dell’isola e della comunità.

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