Le decorazioni e l’albero di Natale a Olbia illuminano il centro cittadino e danno inizio alle feste di fine anno. Alberi, installazioni luminose, monumenti in miniatura e un villaggio dedicato agli animali hanno accompagnato l’accensione delle luminarie, avvenuta oggi dalle 17.30 nell’ambito di “Olbia città del Natale”. Una serata animata da spettacoli, musica e iniziative per grandi e piccoli, con tante persone nelle piazze del centro.

Tre piazze vestite a festa

Il cuore delle decorazioni è distribuito in tre piazze. In piazza Regina Margherita trova spazio il grande albero di Natale, mentre in piazza Crispi è stata allestita una piccola Italia con le riproduzioni luminose di alcuni dei monumenti più conosciuti del Paese: dal Duomo di Milano a quelli di Firenze, Genova e Pisa, passando per San Pietro e il Colosseo. L’installazione occupa la grande piazza, completamente rinnovata e inaugurata nel 2021. Un’altra attrazione è lo zoo degli animali luminosi, allestito nel parco dei Giardinetti, di fronte al municipio. Qui le installazioni sono ancora più numerose e trasformano il parco in un percorso tra figure illuminate e scenografie natalizie.

Le iniziative coinvolgono anche piazza Elena di Gallura, davanti al Comune, dove è presente la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Non manca il mercatino natalizio, ospitato nella consueta area che durante l’estate accoglie le bancarelle. L’accensione è stata accompagnata da spettacoli e animazione, con majorette, banda musicale, trenino e la mascotte Molly, una simpatica cozza. In serata spazio anche alla musica con il concerto di Ivana Spagna, tra gli appuntamenti del programma natalizio che accompagnerà Olbia nelle prossime settimane.

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