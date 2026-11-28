Le previsioni meteo a Olbia per domenica 29 novembre annunciano una giornata stabile e senza piogge, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime scenderanno ancora e sulle coste della Gallura il vento da nord-est potrà rinforzare fino al mattino. Dopo le condizioni più instabili delle ultime ore, il tempo migliorerà anche nel nord-est della Sardegna. Le indicazioni dell’Arpas per la zona 61 confermano l’assenza di precipitazioni per tutta la giornata, dalla notte fino alla sera. Il cielo resterà poco nuvoloso e i venti soffieranno da nord, generalmente deboli nell’entroterra.

La situazione sarà diversa lungo il litorale. Il bollettino di vigilanza meteorologica segnala infatti venti localmente forti da nord-est sulle coste fino al mattino. Un elemento da considerare soprattutto per chi si sposterà lungo il tratto costiero o ha in programma attività in mare.

Temperature basse nell’entroterra, mare molto mosso

A Olbia sono attesi valori compresi tra 8 e 13 gradi. A Tempio Pausania la minima scenderà fino a 5 gradi, mentre la massima arriverà a 12. Il calo delle temperature si avvertirà soprattutto nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio il clima resterà più mite, anche grazie al cielo in prevalenza sereno. La condizione più significativa per la Gallura riguarda però il moto ondoso. Le previsioni Arpas indicano mare molto mosso sul settore nord-orientale per tutta la giornata, con onde significative inizialmente intorno a 1,8 metri e un’attenuazione soltanto parziale in serata. Nel resto del nord dell’Isola il mare sarà invece prevalentemente mosso.

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