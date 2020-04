Le proposte delle opposizione in Consiglio comunale.

Valutare la possibilità di azzerare, eccezionalmente per l’anno 2020, gli importi della Tosap, previsti per l’occupazione del suolo pubblico al servizio dei pubblici esercizi o in alternativa diminuirne in modo significativo il canone. Dilazionare le rate della Tari e della Tosap, specie per le attività commerciali e turistiche, prevedendo le prime rate dopo il mese di luglio/agosto. Prevedere l’aliquota Imu nelle misure minime previste dalla legge per le strutture produttive ed alberghiere. Verificare la possibilità di concedere forme di contributo economico a favore delle imprese.

Sono le proposte dei consiglieri comunali di opposizione di La Maddalena, enunciate durante l’ultima seduta civica. Sulla scorta di quanto stanno facendo molti comuni italiani, i consiglieri sensibilizzano l’amministrazione a fare un ulteriore passo in avanti, anche a sostegno di chi ha un’attività commerciale. I consiglieri chiedono anche di verificare la possibilità di un contributo a quelle realtà isolane che mantengano i livelli occupazionali e per agevolare la ripresa economica. La maggioranza ha recepito la proposta con l’accordo di approfondirla durante la prossima Commissione bilancio.

