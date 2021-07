Riapre il reparto di medicina a La Maddalena.

Riapre il reparto di medicina dell’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena. La ripresa del servizio avverrà domani, dopo la situazione legata alla mancanza di personale che aveva costretto il reparto a restare chiuso.

La riapertura domani.

Soddisfatto è il primo cittadino Fabio Lai, che assieme alla politica locale, ha lottato molto in queste settimane per i problemi della sanità che stanno affliggendo la comunità, come tutta la Gallura. “Ha vinto il senso di responsabilità, la riapertura del reparto di medicina più che un risultato ottenuto è la restituzione di un diritto che ci era stato sottratto – ha dichiarato -. La nostra comunità vive il disagio della doppia insularità e questo non è un dettaglio, ma un elemento essenziale che deve guidare le scelte future dell’azienda sanitaria”.

“Insieme alla Cgil funzione pubblica e alle associazioni abbiamo combattuto a lungo per tutelare il nostro presidio ospedaliero – ha aggiunto -. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, chiudere i reparti, tagliando i diritti, non è mai una soluzione. È necessario programmare da subito e bene per evitare di trovarsi in difficoltà nei momenti di emergenza”.

