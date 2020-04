La richiesta dell’amministrazione comunale.

“Il dovere è quello di pensare anche al futuro. Per questo ho cercato di muovermi in modo fattivo in quello che è il mio settore. Oggi più che mai si deve in qualche modo fare uno sforzo affinché il Piano Utilizzo del Litorali, adottato l’anno scorso, possa essere approvato definitivamente”.

È quanto affermato dall’assessore all’Urbanistica di La Maddalena Annalisa Gulino durante il recente Consiglio in videoconferenza. L’assessore è tornata a porre l’accento sull’importanza degli strumenti urbanistici, in quanto essi consentono alla comunità locale di mettere in campo le proprie aspettative attraverso iniziative di tipo economico, offrendo, dunque, molteplici opportunità di lavoro nel mondo del turismo e della nautica.

“Ho cercato di sensibilizzare non solo le amministrazioni regionali verso una più celere e concreta attività dei vari procedimenti, ma l’ho fatto anche nei riguardi del Parco – ha affermato l’assessore –. Ho inviato una nota al suo presidente e al Consiglio direttivo, affinché in qualche modo possano definire e chiudere il procedimento in capo a loro, in modo tale che, noi come Comune, possiamo andare ad approvazione definitiva”.

