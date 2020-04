Il sindaco Manna sull’emergenza.

Il sindaco di Palau Franco Manna racconta e chiarisce ciò che è stato fatto da quando l’emergenza epidemiologica del coronavirus ha fatto prepotentemente irruzione nella vita di tutti, anche per rispondere e chiarire la sua posizione circa il suo silenzio durante l’emergenza e le conseguenti polemiche.

Il sindaco ha inizialmente chiesto scusa per il suo silenzio, sostenendo che nonostante tale suo comportamento, l’amministrazione e i funzionari comunali hanno costantemente lavorato, garantendo alcuni servizi essenziali e monitorando giornalmente il territorio, un territorio che fino a questo momento non è stato contagiato dal virus.

Tra i servizi essenziali garantiti ricorda quelli rivolti all’assistenza sociale, quali la casa di riposo Alloggio Anziani, il quale dal suo interno sono state garantite tutte le misure di protezione degli ospiti, e predisposta una apposita camera per eventuale emergenza di covid 19 fra gli ospiti, il servizio di assistenza a domicilio per anziani e disabili, anch’esso regolarmente svolto adottando tutte le misure di precauzione che l’emergenza impone, e il servizio giornaliero di pasti caldi per gli indigenti, usufruito da una molteplicità di cittadini palaesi.

Ha parlato anche delle tasse e dei tributi e ha fatto presente che non appena sarà varato il cosiddetto Decreto di Aprile, “si cercherà di mettersi in linea“. Manna ha sottolineato, però, che per un comune come Palau le cui entrate derivano principalmente dal comparto turistico, come IMU seconda casa, tassa di soggiorno, parcheggi, porto turistico, “si profila una situazione disastrosa, che faranno venire meno tutte le programmazioni, le contribuzioni, i servizi e gran parte degli aiuti economici costantemente erogati dal Comune alle famiglie bisognose”.

“Per poter fronteggiare la situazione di copertura del bilancio, sarà probabilmente necessario utilizzare tutto o gran parte dell’avanzo di amministrazione da me conseguito”, ha concluso il sindaco.

