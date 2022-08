Il deputato Deidda smentisce il consigliere Satta su La Maddalena.

La campagna elettorale è fatta spesso di parole, ma anche di immagini. E capita, non di rado, che alcune informazioni passate dai compagni di partito non corrispondano al vero. Così la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia, a La Maddalena, è finita sotto la lente del consigliere regionale GianFranco Satta.

“A La Maddalena la presentazione dei candidati è stata rinviata per mancanza di pubblico. Ecco una immagine della folla straripante sotto il palco!”, ha scritto il consigliere riportando l’immagine notturna della piazza vuota. Peccato, però, che l’evento fosse già finito e i candidati, con i loro sostenitori, si fossero spostati in separata sede.

A stretto giro non si è fatto attendere il commento del deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, che ha postato l’immagine della presentazione nella piazza: “Questo consigliere regionale pubblica una foto del palco che abbiamo utilizzato questo pomeriggio alle 18:30, per il nostro incontro a La Maddalena, dichiarando che é stato rinviato per mancanza di pubblico. È evidente che ha pubblicato una foto scattata di notte, dopo ore che siamo andati via. Si vergogni. Questa è la loro serietà”.