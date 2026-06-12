Waterfront Costa Smeralda, al via la stagione più lunga di sempre

Riapre il Waterfront Costa Smeralda 2026.

Il Waterfront Costa Smeralda 2026 riapre ufficialmente al pubblico con un mese di anticipo rispetto al passato. Da giovedì 11 giugno fino al 7 settembre, l’esclusivo hub situato nella cornice del Porto Vecchio di Porto Cervo accoglierà i visitatori tutti i giorni dalle 18:00 all’01:00. Il progetto, sviluppato da Filmmaster per conto di Smeralda Holding, si conferma il punto di riferimento internazionale per il lifestyle, la cultura e l’intrattenimento di lusso in Sardegna.

Il Ceo di Smeralda Holding, Mario Ferraro, ha sottolineato come l’edizione 2026 rappresenti un ulteriore passo avanti nella visione di creare un luogo distintivo dove design, arte, intrattenimento e ospitalità si integrano armoniosamente. L’estensione del periodo di apertura testimonia inoltre l’impegno nel valorizzare la destinazione lungo un arco temporale più ampio, intercettando una domanda sempre più internazionale.

Il nuovo design firmato Gio Pagani e l’arte di Portals.

Il protagonista del rinnovamento estetico è l’architetto Gio Pagani, che ha ripensato l’intero layout del Waterfront introducendo aree lounge accoglienti e sofisticate. Questi spazi sono caratterizzati da una ricercata palette cromatica e da strutture riflettenti che, al calare della sera, si trasformano in elementi luminosi scenografici per creare un’atmosfera suggestiva e contemporanea.

In parallelo al design, l’arte diventa un’esperienza centrale grazie al progetto Portals, curato da Deodato Arte. Questa iniziativa introduce quattro installazioni immersive dove le opere di artisti internazionali dialogano con portali geometrici e luminosi, generando giochi di luce e pattern dinamici capaci di coinvolgere profondamente il pubblico.

I brand iconici e il nuovo Nikki Beach Cocktail Club.

Il Waterfront si conferma una piattaforma d’élite per il mondo del lusso e del lifestyle grazie a una selezione di partner prestigiosi. Si registra il grande ritorno di Range Rover con un allestimento esclusivo, che si affianca a importanti conferme come Ferretti Group, presente sia con l’iconico Riva Lounge sia con la Riva Boutique.

Lo spazio dedicato al benessere è firmato da Technogym, che presenta la nuova collezione Sand Stone e offre sessioni di allenamento personalizzate con i propri master trainer. Completano l’offerta l’alta sartoria di Kiton, le prestigiose collezioni editori di Assouline e la galleria d’arte contemporanea di Deodato Arte, focalizzata su opere Pop e Street Art.

Un’altra importante novità dell’edizione 2026 riguarda il settore della mixology. Lo storico spazio Nikki Beach si evolve nel nuovo format The Nikki Beach Cocktail Club, presentando ambienti completamente ridisegnati e arredi contemporanei per consolidarsi come la destinazione di riferimento per gli aperitivi al tramonto e le serate esclusive a Porto Cervo.

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Valorizzazione del territorio e cultura locale.

Oltre alle esperienze di lusso, il Waterfront dedica ampio spazio alla promozione della Sardegna. L’area di Arzachena Turismo funge da infopoint per l’intero comprensorio e ospita una galleria fotografica dedicata alle bellezze locali, insieme ad alcune riproduzioni di reperti custoditi nel Museo Civico Michele Ruzittu. Per i visitatori che desiderano un ricordo della destinazione, la Costa Smeralda Boutique propone collezioni brandizzate che includono abbigliamento, accessori, poster e le miniature dell’iconica pietra di confine della Costa Smeralda.

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