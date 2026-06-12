Arzachena in lutto per la scomparsa di un uomo di 48 anni

Addio ad Alessandro Garau.

La comunità di Arzachena si risveglia avvolta da un velo di profonda commozione e incredulità per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Garau. L’uomo è venuto a mancare prematuramente all’affetto dei suoi cari all’età di soli 48 anni. La notizia della sua tragica e prematura dipartita si è diffusa rapidamente nelle ultime ore in tutta la cittadina gallurese, lasciando un vuoto immenso nel cuore di quanti lo conoscevano, lo stimavano e ne apprezzavano le doti umane. Alessandro era un uomo nel pieno della maturità, conosciuto da molti per quel sorriso che, anche nelle immagini più care agli amici, non mancava mai di trasmettere positività e calore.

La sua scomparsa.

L’annuncio della sua scomparsa, avvenuta il 10 giugno scorso, è stato dato, con immenso e comprensibile dolore dai suoi parenti. Accanto a loro, uniti nello stesso profondo cordoglio, ci sono gli adorati nipoti per i quali Alessandro rappresentava un punto di riferimento importante e affettuoso, oltre a una vastissima schiera di amici e parenti che in queste ore si stanno stringendo attorno alla famiglia per offrire una parola di conforto e un abbraccio sincero.

Il lutto ha colpito nel profondo l’intera cittadinanza, lasciando un vuoto incolmabile in una comunità che si è riscoperta improvvisamente più fragile e smarrita. Fin dalle prime ore della diffusione della triste notizia, si è attivata una spontanea e corale mobilitazione: decine di persone si sono strette attorno alla famiglia, portando messaggi di affetto e sincera vicinanza.

Lo sport in lutto.

Un lutto che ha colpito in particolare lo sport. L’Arzachena Academy Costa Smeralda si è unita al dolore della famiglia Garau per la scomparsa del 48enne, che negli anni ha ricoperto con passione e dedizione i ruoli di dirigente e segretario della società calcistica.

Questa straordinaria ondata di commozione ha viaggiato parallelamente sia sul piano personale, con visite e abbracci discreti, sia attraverso lo spazio virtuale dei canali social, letteralmente inondati di ricordi, fotografie e pensieri di stima. Una simile reazione collettiva rappresenta la testimonianza più limpida e tangibile di quanto l’uomo fosse profondamente radicato, stimato e benvoluto all’interno del tessuto sociale locale, dove per anni ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile.

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