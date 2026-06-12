Incidente tra un furgone e una moto a Olbia, ferito un 20enne

Ennesimo incidente alla periferia di Olbia.

Il blocco totale della circolazione stradale e le lunghe code di auto hanno caratterizzato la tarda mattinata odierna sulla carreggiata che conduce verso Pittulongu, nel territorio comunale di Olbia. Il congestionamento del traffico è stato causato da un grave scontro avvenuto lungo l’arteria stradale, che ha visto coinvolti un furgone e una moto. In base alle prime ricostruzioni della dinamica, l’impatto tra i due mezzi ha avuto conseguenze serie per il conducente delle due ruote, un giovane di 20 anni. A causa dello scontro, il centauro ha riportato lesioni importanti, tra cui la frattura del braccio sinistro e dell’arto inferiore dello stesso lato.

Subito dopo l’evento, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, attivato per garantire le prime cure necessarie al ferito. Gli operatori del servizio d’emergenza sono giunti inizialmente sul luogo dell’incidente per mezzo dell’elisoccorso, stabilizzando le condizioni del ventenne. Successivamente, si è provveduto al trasferimento del ragazzo nel Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

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