Come acquistare intimo online

L’abitudine degli italiani ad acquistare abbigliamento online, compreso anche l’intimo, è ormai molto diffusa. In particolare negli ultimi 2 anni, complice forse anche la situazione che abbiamo vissuto, sono tantissimi coloro che hanno preferito fare acquisti in rete, approfittando delle numerose proposte da parte anche di negozi completamente italiani. Le motivazioni che spingono molti a preferire i negozi di intimo online sono molteplici, non da ultima la grande facilità con cui è possibile fare questo genere di acquisti.

Scegliere il negozio

I negozi che offrono intimo online sono numerosi e, per poter fare questo genere di acquisto, è importante sceglierne uno che offra tutti i capi che amiamo di più. In alcuni la scelta è decisamente molto ampia, comprende diverse brand e si estende dall’abbigliamento intimo per donna a quello per uomo e bambino. Non solo, alcuni propongono anche biancheria per la casa e abbigliamento per neonati, e non necessariamente solo intimo, cosa che li rende particolarmente appetibili. Nella scelta del negozio comunque ci dovrebbe guidare soprattutto la ricerca del punto vendita che possa rifornirci dei capi che prediligiamo, sia per quanto riguarda i modelli e il brand, che per le taglie da acquistare. Anche perché molti preferiscono acquistare intimo sempre delle stesse marche, per non avere brutte sorprese per quanto riguarda le taglie.

Scegliere il prodotto

Solitamente i negozi online offrono un comodo motore di ricerca interno, che consente di trovare rapidamente tutti i capi che si stanno cercando. Un buon motore di ricerca per siti e-commerce dovrebbe consentirci di fare una ricerca anche tramite un singolo termine, per riunire in un breve elenco tutto ciò che ci interessa, limitando al massimo il campo. È importante verificare sempre per bene sia il brand e il modello, sia le altre caratteristiche del prodotto offerto. Alcuni capi di intimo possono essere molto simili tra di loro, pur essendo in differenti tessuti. È quindi sempre consigliabile leggere la descrizione presente sul sito, per avere una chiara idea di ciò che si sta acquistando. Un’occhiata più lenta al sito ci può aiutare poi a trovare anche capi di abbigliamento particolari, da aggiungere al carrello.

Pagamento e spedizione

Per poter completare l’acquisto online in genere è necessario attivare un account sul singolo sito. Questo ci aiuta anche in un secondo momento, permettendoci di verificare la spedizione o di ottenere informazioni sull’ordine, cosa che senza un account non è facilmente disponibile. Alcuni siti permettono di scegliere il corriere per la consegna della merce, altri invece hanno dei contratti con un singolo corriere. Controlliamo se ci sono particolari offerte, spesso è possibile ottenere la spedizione gratuita per ordini superiori a una certa cifra, si possono avere sconti sul primo acquisto o sono presenti sul sito specifiche promozioni, che ci possono permettere di risparmiare in modo importante. Tutti questi elementi vanno valutati prima di perfezionare e concludere l’ordine, altrimenti non sarà possibile usufruirne. I pagamenti si effettuano in genere con differenti modalità, ma in genere è necessario avere a disposizione una carta di pagamento, come un bancomat o una carta di credito.