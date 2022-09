La Maddalena, look rifatto alle scuole prima della campanella

I lavori di manutenzione nelle scuole di La Maddalena.

Le scuole di La Maddalena pronte in tempo record. Nell’asilo nido e nelle scuole medie dell’isola sono stati completati i lavori di riqualificazione entro il suono della prima campanella.

Manutenzione ordinaria e straordinaria, questi gli interventi nelle aule, uffici e vano scale della scuola media, che sono stati imbiancati. Nello stesso istituto è stato anche effettuato il ripristino delle prese di corrente non funzionanti ed il rifacimento totale dei bagni del piano terra (pavimentazione, porte, placcaggi, sanitari e impianto idrico-fognario). “Un piano di azioni mirate – afferma l’assessora all’Istruzione, Stefania Terrazzoni – necessarie per ridare dignità a uno dei luoghi più importanti della nostra città. Abbiamo concordato con la scuola una serie di interventi come questi che porteremo avanti durante il corso dell’anno. C’è ancora molto da fare, ma siamo soddisfatti di questi importanti piccoli passi in avanti e soprattutto di aver rispettato i tempi”

Anche all’asilo nido sono stati realizzati alcuni interventi, il rifacimento della facciata. Sono stati ultimati in tempo record i lavori che hanno permesso di ripristinare decoro e sicurezza della struttura. Prima dell’inizio della scuola contiamo di ultimare anche i lavori interni delle scuole medie e delle elementari.“Era una delle priorità del 2022 che mi ha assegnato il sindaco – afferma Stefania Terrazzoni – in primo luogo per la sicurezza dei locali, ma anche per garantire luoghi sempre più dignitosi ai nostri ragazzi. C’è ancora tanto da fare – conclude – ma essere riusciti a portare a termine, prima dell’inizio dell’anno scolastico, interventi strutturali così complessi lo reputiamo un primo importantissimo risultato”.