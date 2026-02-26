Stop alla struttura abusiva per ormeggio di barche a La Maddalena

Il sequestro della struttura di ormeggio a La Maddalena.

Le indagini sul territorio di La Maddalena hanno portato al sequestro preventivo di una struttura destinata all’ormeggio di imbarcazioni in località Punta Nera, a seguito di accertamenti condotti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della stazione locale. L’operazione, disposta dal procuratore della Repubblica di Tempio, si inserisce in un procedimento finalizzato a verificare la conformità dell’opera alle normative paesaggistiche e urbanistiche vigenti.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la struttura era stata realizzata nel tempo e autorizzata attraverso procedure semplificate che, pur apparendo regolari, risultavano incompatibili con i vincoli ambientali dell’area. L’utilizzo ripetuto di tali strumenti amministrativi aveva infatti consentito di aggirare le restrizioni previste dalla legge, compromettendo il valore paesaggistico e naturale del sito, tutelato da normative specifiche.

Il sequestro, volto a impedire ulteriori utilizzi o modifiche della struttura in attesa di approfondimenti giudiziari, è stato successivamente confermato dal Tribunale di Tempio Pausania in sede di riesame. La vicenda ha evidenziato le difficoltà di conciliare sviluppo e salvaguardia del territorio in aree sottoposte a vincoli ambientali, dove l’equilibrio tra attività antropiche e conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico è particolarmente delicato. In tale contesto, le operazioni di vigilanza e controllo assumono un ruolo centrale nel prevenire interventi che possano arrecare danni irreversibili, garantendo la protezione delle risorse naturali e la corretta gestione del territorio costiero.

