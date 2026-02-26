Ennesimo guasto, i rubinetti di La Maddalena restano a secco

Il guasto Abbanoa a La Maddalena.

A La Maddalena i tecnici del pronto intervento di Abbanoa sono impegnati in un intervento di manutenzione sulla condotta principale di via Ammiraglio Mirabello, ritenuto necessario per garantire il corretto funzionamento della rete idrica comunale. Per consentire le operazioni in sicurezza, previste dalle 10:30 alle 17:30, sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua sulla linea principale, poiché i lavori devono essere effettuati con il tratto di rete completamente vuoto.

Durante l’intervento, residenti e attività commerciali potrebbero registrare cali di pressione o interruzioni temporanee in numerose vie del centro e delle zone limitrofe, tra cui via Chiusedda, via La Fornace, via Terralugiana, via Livenza, via Curtatone, via Montanara, piazza Bambin Gesù, via Balbo, via G. Garibaldi, via Amendola, piazza XXIII Febbraio, via Regina Margherita, via Manin, via Morosini, via Mazzini, via Italia, via P. R. Giuliani, via Principe di Napoli, via Pier Capponi, via Nicolò Fabrizi, via Azuni, via Doria, via Don Bosco, via Dandolo, via A. Magnaghi, via Leonardo Da Vinci, via Menotti Garibaldi, via Anita Garibaldi e via Benedetto Croce.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni. I tecnici del gestore idrico faranno il possibile per ridurre al minimo l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori si concludessero in anticipo. È inoltre possibile che, alla ripresa del servizio, l’acqua presenti una torbidità transitoria, causata dallo svuotamento e dal successivo riempimento delle tubazioni, fenomeno destinato a risolversi nel giro di poche ore.

Gli utenti possono segnalare eventuali anomalie o disservizi al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. L’intervento si inserisce nelle attività ordinarie di manutenzione finalizzate a garantire l’efficienza, la sicurezza e la continuità dell’approvvigionamento idrico sull’isola, evidenziando l’importanza di programmare tempestivamente eventuali esigenze domestiche durante le ore di sospensione.

