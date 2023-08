Ucciso con una coltellata dopo la serata in discoteca: fermati due giovani

Due giovani sono stati fermati dalla polizia per la coltellata letale all’alba

Luca Mameli ieri è andato in discoteca ed è morto all’alba dopo una coltellata: fermati due giovani dalla polizia di Cagliari. Il 35enne di Capoterra è stato ucciso nel versante quartese del lungomare Poetto. Dopo una serata passata in uno dei locali notturni di quel tratto di spiaggia è scoppiata una lite. Qualcuno ha estratto un coltello e ha colpito Luca Mameli, che è morto poco dopo.

Immediate sono scattate le indagini della Squadra Mobile di Cagliari che in serata ha fermato due giovani. Non si sa ancora quale ruolo possano avere avuto nella tragedia che ha scosso l’Isola all’alba. Sono ore cruciali per la soluzione del mistero e la polizia vuole dare un nome e cognome alla mano che ha ucciso sul lungomare.

