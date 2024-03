I cinghiali a Olbia mare, gli automobilisti fanno video e foto.

Alcuni cinghiali fanno una passeggiata nelle rotonde e nelle zone periferiche del centro abitato di Olbia. In un attimo colonne di auto che si fermano per fare video e foto. O, peggio ancora, che li fanno in corsa, creando ulteriori pericoli per il traffico. Una scena che si ripete spesso nei dintorni della città.

Nei giorni scorsi è capitato nuovamente nella zona di Olbia Mare, dove alcuni cinghiali hanno sostato nella rotonda situate nei pressi dell’aeroporto. Vedendo il traffico incolonnato e le spericolate performance di tanti reporter improvvisati, una donna ha deciso di fermare la propria auto, e di intervenire per sospingere i cinghiali verso la campagna retrostante l’aeroporto con la voce.

Da quel momento la signora è stata bersaglio dei commenti degli automobilisti, che le hanno dato dell’incosciente per via della pericolosità dei cinghiali. Nel mentre, la coppia di cinghiali coi cuccioletti veniva effettivamente sospinta verso la campagna senza mostrare alcun segno di aggressività: “Stavo andando a fare la spesa e ho visto una colonna di auto, con le persone che anziché prestare attenzione alla guida, tenevano il cellulare in mano per fare video e foto – spiega la donna -. Mi è venuto spontaneo intervenire. Il vero pericolo erano proprio le automobili in sosta o guidate con una sola mano e l’attenzione al cellulare, non i cinghiali, che stavano solo grufolando nell’erba senza dare fastidio a nessuno e se ne sono andati subito. Qualcuno mi ha applaudito, altri mi hanno ripresa“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui