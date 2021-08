Un delfino senza vita alla Maddalena.

Un delfino spiaggiato, ormai privo di vita, è stato trovato ieri nelle acque della Maddalena. L’esemplare è stato trovato alla deriva nei pressi dell’isola di Budelli da parte di un cittadino che ha prontamente informato il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, il quale ha attivato i tecnici di Seame Sardinia, l’associazione dedicata alla tutela e conservazione del mare e delle sue risorse.

L’esemplare.

Si è trattato di un esemplare maschio di stenella striata (Stenella coeruleoalba) di circa 2 metri e presentava sull’epidermide numerose pennelle (crostacei copepodi parassiti). È la specie di cetaceo più comune nel Mar Mediterraneo, ed è classificata come “Vulnerable” nella lista rossa delle specie in pericolo dell’Iucn Red List of Threatened Species.

Questo è il nono intervento del 2021 relativo a spiaggiamenti di cetacei e tartarughe marine condotto dal Parco di La Maddalena in collaborazione con Seame Sardinia al quale l’Ente verde ha dato l’incarico di intervenire in caso di spiaggiamenti nell’ambito della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, istituita dal Servizio Tutela della Natura dell’assessorato all’Ambiente della Regione Sardegna.

(Visited 175 times, 175 visits today)