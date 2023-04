Turisti a Cala Coticcio, beach volley in barba alla tutela integrale

A Cala Coticcio beach volley e asciugamani sulla sabbia.

Trascorrere la giornata a Cala Coticcio tra sole, mare, e partite di beach volley. Ha deciso di non farsi mancare proprio nulla la numerosa famiglia di turisti stranieri che ieri hanno passatoo la giornata nel paradiso di Cala Coticcio.

Non sono bastati i nuovi cartelli in italiano e inglese a scoraggiare la performance sportiva di genitori e figli in riva al mare del gioiellino di Caprera. L’assenza di controlli e di altri turisti ha probabilmente favorito un utilizzo del piccolo arenile “spensierato” e “personalizzato“, oltre che maleducato. Qualcuno potrà ribattere che la rete di gioco era soltanto poggiata sulla sabbia. Ma si tratta di un dettaglio irrilevante, dato che a Cala Coticcio è vietato poggiare anche gli asciugamani sulla sabbia. Peraltro, giocare col pallone a Cala Coticcio stride con la tutela integrale posta a difendere la spiaggia e preservarla per le future generazioni. Infine, quei turisti non avrebbero proprio potuto essere lì, dato che è ormai vietato l’accesso alla spiaggia senza l’accompagnamento di una guida autorizzata.

Dopo il famoso idilliaco amplesso, le scorrazzate in moto d’acqua tra yacht e arenile, l’arrembaggio di ferragosto, e numerosi altri casi, la partita di beach volley nel paradiso di Cala Coticcio va, speriamo una volta per tutte, a completare l’album delle fruizioni bizzarre di una delle spiagge più belle del mondo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui