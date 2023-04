Bando di Ares per le Guardie mediche in Gallura e in tutta l’Isola

Un terzo delle Guardie mediche che Ares vorrebbe aprire per l’estate 2023 sono in Gallura: pubblicato il bando per trovare i medici. Sono 14 le località turistiche del Nordest che dovrebbero dare assistenza medica ai residenti e alle centinaia di migliaia di ospiti che arriveranno nei prossimi mesi. Ma l’ormai cronica carenza di medici porta il timore che non si trovi il personale necessario per l’apertura di tutte le sedi.

Queste le 14 Guardie mediche della Asl Gallura:

Aglientu/Vignola

Badesi

Budoni

Trinità d’ Agultu

Cannigione

Golfo Aranci

La Maddalena

Olbia

Palau

Porto Cervo

San Teodoro

Porto Rotondo

Porto San Paolo

Santa Teresa di Gallura

“I medici disponibili ad accettare incarichi provvisori o di sostituzione nel servizio di Assistenza Sanitaria nelle località turistiche, sono invitati ad inoltrare, dalla data del 26/04/2023 – alle ore 23.59 del 22/05/2023, apposita istanza”. Per partecipare al bando i medici interessati devono registrarsi su https://sai-sardegna.iscrizioneconcorsi.it. Sul sito dell’Ares tutte le indicazioni per i medici che vogliono partecipare. Tra i requisiti che vengono presi in considerazione c’è la priorità per i camici bianchi residenti in quel determinato territorio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui