L’operazione dei carabinieri di La Maddalena.

Nel pomeriggio odierno i militari della Stazione dei carabinieri di La Maddalena, nel corso dell’attività finalizzata a reprimere lo spaccio di stupefacenti nel centro cittadino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato a seguito di perquisizione personale e domiciliare un giovane ventenne sorpreso con 31,40 grammi di marijuana suddivisa in 5 dosi e vario materiale da confezionamento.

Nel corso della medesima attività veniva segnalato alla Prefettura di Sassari un altro giovane quale acquirente di stupefacente, trovato in possesso di 3.90 grammi di marijuana e 0,5 di hashish. Dopo le formalità di rito, su disposizione del PM di turno, il giovane veniva accompagnato agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Tempio Pausania. L’operazione rientra nelle attività di contrasto avviata dal Reparto Territoriale di Olbia già dallo scorso mese.

(Visited 596 times, 596 visits today)