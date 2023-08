Spargi come Pig Beach, famigliola di cinghiali accoglie i bagnanti – VIDEO

Famigliola di cinghiali a spasso a Spargi abbeverati dai bagnanti.

Una scena tenerissima quella di questo pomeriggio a Spargi, dove una famigliola di cinghiali è stata abbeverata dai bagnanti. Gli animali, nonostante la presenza dei 4 cuccioli, non erano spaventati dalla presenza delle persone, ma, anzi, si sono avvicinati come dei cagnolini.

Il video girato mostra come la famigliola di cinghiali, dopo essersi fatta un bagno, hanno atteso l’arrivo dei visitatori di Spargi, che sono arrivati in sup con delle bottiglie e del cibo. Un esempio che mostra il rapporto pacifico tra uomo e animali selvatici, a dispetto delle credenze. Quello dell’Arcipelago di La Maddalena, però, è uno dei pochi casi in cui i cinghiali non temono l’uomo, poiché sono riusciti a costruire con loro un rapporto di fiducia.

Per la presenza di questi animali e dell’amicizia con gli uomini, ma anche per il mare stupendo, l’isola di La Maddalena assomiglia alla nota Pig Beach situata a Exuma, nelle Bahamas. Questo luogo è diventato noto proprio per la presenza di una colonia di maiali che popola l’isolotto e che, per questo motivo, è meta di tantissimi curiosi visitatori. Qui i maiali nuotano assieme ai bagnanti e sono affettuosi con loro, proprio come i cinghiali di Spargi.

