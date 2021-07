Si cerca a Olbia un addetto alla contabilità con esperienza

Si cerca addetto alla contabilità.

Studio di consulenti del lavoro cerca a Olbia un addetto alla contabilità di agenzia a tempo indeterminato. L’offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Sardegna Lavoro, con il codice 1500021211000000000200846, e sarà visibile sul portale fino al 15 agosto.

Nel portale si legge che l’azienda “offre opportunità di crescita e valorizzazione professionale all’interno di un contesto lavorativo dinamico ed in forte sviluppo. Si ricerca una figura che affianchi il titolare nella gestione della contabilità dello studio”.

Buona conoscenza e dimestichezza con la fatturazione elettronica, fiscalità ed F24, è ciò che deve avere il candidato ideale. “La figura potrà svolgere anche tutte le mansioni classiche previste per il ruolo – si legge ancora sul sito -, quali prima nota, scritture contabili, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione entrate e pagamenti”.

La risorsa ha almeno 2 anni nella stessa mansione, è aggiornato per quanto riguarda fattura elettronica, adempimenti fiscali ed F24. Criterio preferenziale è la laurea in economia. “Non è strettamente necessario essere automuniti – c’è scritto nell’annuncio -, purché il candidato sia in grado di raggiungere agevolmente la sede di lavoro, garantendo puntualità ed il rispetto degli orari di lavoro”. NB: Per inviare la candidature bisogna inserire le credenziali di accesso o registrarsi nel SIL in qualità di Cittadino, inserendo il curriculum.

